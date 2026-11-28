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L'ex centrocampista Cristian Brocchi, nella sua analisi per sitiscommesse.com, ha parlato di Inter-Genoa: "A Bergamo l'Inter è stata tre volte avanti di due gol e si è fatta raggiungere sul 4-4: con 17 gol subiti ha la difesa peggiore fra le prime cinque della classifica. In quella partita ha ripetuto un errore già commesso in altre situazioni, quel calo di concentrazione che a volte hanno le squadre forti, che pensano magari di avere già la vittoria in tasca. Poi basta qualche piccolo sbaglio, una corsa in meno o una percezione del pericolo in meno per buttare via tutto quello che avevi costruito. Credo però che Chivu farà mea culpa e che in questi giorni abbia già analizzato gli errori e ci abbia lavorato. Non penso che per questi motivi lo scudetto sia a rischio, ma la squadra deve migliorare sotto questo aspetto, perché non può permettersi di continuare a commettere queste ingenuità, dovute più a cali di attenzione che a una mancanza di qualità.

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Quella partita le è costata anche Calhanoglu, che si è fermato di nuovo, stavolta per un problema al flessore, e salterà la sfida con il Genoa: al suo posto è entrato Sucic, che poi ha segnato su rigore. Penso che Calhanoglu sia un giocatore fondamentale per l'Inter, ma è altrettanto vero che a centrocampo la squadra ha diversi giocatori in grado di fare bene e di mettere qualità, esperienza e voglia di vincere al servizio dei compagni. Sucic è uno di questi: ha un enorme potenziale e gli va data la fiducia giusta per rendere al 100%.

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Dall'altra parte De Rossi ha raccontato che l'inizio di questa stagione è stato forse il momento più difficile della sua carriera e ha ringraziato il Genoa, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite, per avergli dato «fiducia e pazienza» in un momento in cui altri club non ne hanno molta. Ha ragione, e ne sono felicissimo, perché è ancora una volta la dimostrazione che chi ha fiducia e pazienza può ottenere dei risultati. Oggi, dal mio punto di vista, il Genoa è la squadra gestita meglio: non si è fatto prendere dallo sconforto per tutte quelle sconfitte, non ha messo in discussione l'allenatore e gli ha sempre dato la fiducia necessaria per fare un ottimo lavoro. Adesso ne sta traendo beneficio, con punti e vittorie importanti. La pazienza che il Genoa ha avuto con De Rossi è purtroppo un'eccezione, in Italia ma ormai anche altrove, e deve servire da lezione alle tante società che non hanno mai la pazienza di lavorare con l'allenatore che hanno scelto anche nei momenti di difficoltà".