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C'è grande attesa per Inter-Napoli, match in programma sabato alle 18 in quel di San Siro per la terza giornata di campionato. I nerazzurri sono a punteggio pieno come Roma, Lazio, Milan, Juventus e Atalanta mentre il Napoli è reduce dal KO interno contro il Como dopo la vittoria alla prima col Genoa.

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato così l'avvicinamento al match di sabato soprattutto in ottica Napoli:

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"Non mi aspetto una squadra passiva, tutta chiusa dietro, ma una gara molto intelligente dal punto di vista difensivo. Bisogna chiudere le linee e impedire all'Inter di mettersi in moto, perché se trova spazio sugli esterni e riesce a muovere liberamente i centrocampisti diventa letale. Il Napoli deve quasi addormentare la partita e poi cercare di piazzare qualche ripartenza.

Se ti scopri troppo fai il gioco dell'Inter. Per cultura non firmo mai prima di giocare, ma un pareggio in questo momento sarebbe un risultato importante: permetterebbe al Napoli di respirare e ripartire. Due sconfitte consecutive contro due concorrenti per i primi quattro posti sarebbero molto pesanti".

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"Mi metto molto nelle mani di Allegri. La sua storia e la sua cultura calcistica dicono che è un grande allenatore. È un maestro nel capire l'avversario, individuarne i punti deboli e provare a colpirli. Dal punto di vista delle sottigliezze tattiche e dell'esperienza è chiaramente superiore a Chivu, che è un allenatore giovane e sta facendo molto bene con una grande squadra. Allegri dovrà capire come inibire le fonti di gioco dell'Inter e sfruttare anche qualche amnesia difensiva che i nerazzurri hanno mostrato".