Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il passo falso del Napoli in Champions League contro l'Arsenal:

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"Non chiedo ad Allegri di cambiare il suo modo di pensare, è così. Devo chiedere di incidere maggiormente sui giocatori. Ci sono ancora giocatori che non hanno capito cosa fare o faticano a farlo. Non è una squadra da Allegri ora. Le ripartenze non hanno la qualità che dovrebbe avere, Max ha sempre studiato le strategie. Allegri è uno stratega, gioca in base all'avversario e ama questo tipo di calcio, blocco basso e ripartenza, contro le squadre più forti. Quanto tempo avranno bisogno di capire questo calcio diverso da quello fatto per anni? E' questo il dibattito. Allegri ieri sera ha detto che servirà un mese e mezzo, ma è tanto".

Incide il non mercato?

"No, perché Allegri sapeva dove andava e a cosa andava incontro, del non mercato per ragioni finanziarie. Hanno inciso le assenze, McTominay non lo puoi regalare a nessuno. In un percorso di crescita sono stop che ti condizionano parecchio. Questa squadra giocava un certo tipo di calcio da anni, erano automatismi ormai consolidati. Era un calcio dominante, offensivo, ora arriva uno che ti dice di fare cose completamente diverse e il giocatore ci mette tempo per farlo. Se vedremo gli stessi difetti tra un mese e mezzo allora...".

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Stones diventerà il riferimento della difesa dell'Inter?

"E' più adatto degli altri a fare la guida, sarà lui sicuramente".