Ecco le dichiarazioni di Aldo Serena ai microfoni di Sky Sport in merito al KO dell'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu

Matteo Pifferi
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VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Aldo Serena è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid:

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
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"È stata una partita strana, nella serra tropicale si sono viste due squadre che hanno provato a darsele, non due squadre ma gruppi di giocatori che hanno provato a vincere la partita. Il clima era al limite della sopportazione, si sono viste azione non di altissimo livello. Se le sono date entrambe senza grandi protezioni"

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