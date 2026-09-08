Ecco le dichiarazioni di Aldo Serena ai microfoni di Sky Sport in merito al KO dell'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu
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Aldo Serena è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid:
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"È stata una partita strana, nella serra tropicale si sono viste due squadre che hanno provato a darsele, non due squadre ma gruppi di giocatori che hanno provato a vincere la partita. Il clima era al limite della sopportazione, si sono viste azione non di altissimo livello. Se le sono date entrambe senza grandi protezioni"
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