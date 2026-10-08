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Enzo Bucchioni, ai microfoni di TMW Radio, ha elogiato una volta di più Pio Esposito, grande protagonista con la maglia dell'Italia nella recente sosta per le Nazionali: "Non esistono giocatori uguali, è una cosa che fanno i media questa. Pio Esposito è Pio e basta. È fortissimo.

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Lo vidi allo Spezia, lo vedi da come si muove, dall'altruismo, che è forte. Vieri era una forza straordinaria, lui è più giocatore, lavora per la squadra. E poi ha 21 anni. È uno già maturo. Mai una dichiarazione fuori posto".