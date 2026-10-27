Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel suo commento dell'ultima giornata di campionato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a proposito dell'Inter di Cristian Chivu, reduce dall'ennesimo successo in rimonta. Qui le sue considerazioni:

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L’Inter ha vinto ancora in rimonta. Il fatto di andare sempre in svantaggio non rischia di diventare un problema alla lunga, seppure l’attacco sia formidabile?

Beh, alla lunga sì, anche dipende dall'avversario che incontri: se incontri la Fiorentina, che è una delle difese più battute del campionato, magari puoi gestire anche la partita. Alla lunga, questa squadra deve risolvere il problema del gol subìto, perché ha tanta potenzialità, tanta qualità, che non ti puoi trascinare fino al 96° come ieri o in altre situazioni. Poi, non è che sempre può andare a finire com'è andata in questo periodo. Devo dire, è una squadra, l'Inter, che ha una grande potenzialità, quindi forse gioca anche psicologicamente questo aspetto del "tanto prima o poi un gol glielo faccio". È una situazione molto rischiosa. Ma quando succede questo? Succede quando ci sono delle squadre che si chiudono, come ha fatto lo Shakhtar, come ha fatto la Fiorentina, che chiudono le linee di passaggio, fanno una difesa abbastanza organizzata e l'Inter non riesce ad alzare il ritmo. I nerazzurri sono condannati a giocare ad alto ritmo. Se abbassano il ritmo e diventano prevedibili, succede quello che è successo in diverse partite.