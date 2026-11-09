Nel suo editoriale di oggi per TMW, Enzo Bucchioni è tornato sulla vittoria netta dell’Inter contro il Como. Qui le sue considerazioni sugli ultimi ‘90 del Meazza:

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Una grande lezione di calcio, ma questa volta l'ha data l'Inter e non il fantastico Como reduce dai nove gol segnati in Champions. E' Chivu e non Fabregas che domina e vince una sfida che aveva un sapore particolare, fino a pensare a un possibile passaggio di testimone per il presente e soprattutto per il futuro.

Invece i nerazzurri si sono ribellati, nella loro migliore versione stagionale, come se avessero voluto marcare il territorio, hanno giocato ad alta intensità, aggressivi e concentrati in tutte le zone del campo, ma anche tatticamente, nell'interpretazione della partita, si sono dimostrati superiori.

Gli approcci sbagliati della prima parte della stagione, Derby compreso, sono stati ampiamente superati, messi da parte come nell'ultima di Champions.

E se il Como resta un grande laboratorio calcistico, l'Inter ha dimostrato di essere una squadra più matura e più solida. Ovviamente non parliamo in assoluto di un ridimensionamento di un'idea, tutto quello che abbiamo detto e scritto sul Como è una certezza, ma anche la squadra di Fabregas come in genere tutte le squadre che esaltano il gioco e lo mettono al centro del loro lavoro, cambiando poco, a volte diventano prevedibili”.