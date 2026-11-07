Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni: "Esonero Allegri? È evidente che il presidente ci penserà cento volte prima di compiere un passo del genere. Parliamo di un impegno economico enorme, ma i problemi del Napoli vanno oltre Allegri e riguardano anche le scelte della società.

Quando Conte disse che non voleva partecipare a un funerale, aveva già fatto capire che questa squadra era arrivata alla fine di un ciclo. Anche l'anno scorso aveva faticato a tenerla sulla corda, tra infortuni e difficoltà. Si sperava che Allegri, con il suo carisma e la sua storia, potesse riattivare il gruppo, ma non è successo. Ho la sensazione che questa possa diventare un'altra stagione come quella successiva al primo Scudetto. La differenza è che stavolta, alla fine, bisognerà probabilmente azzerare tutto e ripartire con una squadra profondamente diversa. È una situazione da fine ciclo e se ne esce soltanto attraverso una rivoluzione".

Che tipo di reazione ti aspetti dal Napoli contro la Lazio dopo quanto accaduto nelle ultime partite?

"Faccio fatica a rispondere, perché in una situazione normale direi che serve una partita della svolta. Bisognerebbe ritrovare energie, carattere, senso di appartenenza e rispetto per il pubblico. Ma questa squadra è ancora in grado di avere una reazione del genere? Ci sono grandi giocatori che, visti dall'esterno, sembrano quasi disinteressati a quello che sta succedendo. Molti stanno rendendo nettamente al di sotto delle proprie possibilità. Eppure le qualità tecniche esistono ancora: lo abbiamo visto in alcuni momenti contro Inter e Roma. Il problema è capire se lo spogliatoio riuscirà a ritrovare un minimo di unità. Se ci sono davvero gruppi contrapposti, non basta qualche giorno per sistemare tutto. Inoltre sappiamo che il ritiro non è stato gradito dalla squadra. Come reagiranno i giocatori? Lo capiremo probabilmente soltanto al fischio d'inizio".