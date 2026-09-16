In assoluto è un campionato più divertente. Si sono messe anche le disposizioni arbitrali nuove. E tutto ciò contribuisce. La mentalità è cambiata. Forse le società e gli allenatori hanno fatto qualche riflessione dopo l'eliminazione dal Mondiale. C'è del talento, impieghiamolo! Per quanto riguarda l'aspetto agonistico, vedo un campionato abbastanza delineato per le premesse finora. Tre posti su quattro penso siano già occupati da Roma, Como e Inter per la Champions. La Roma è cresciuta tantissimo. Mi domandavo come reagisse il Como dopo la Champions. E invece è come se non avesse avuto scorie. E questo mi fa pensare che può lottare per lo Scudetto. Il calendario non ha favorito il Napoli, che ha perso contro Como e Inter. Il Napoli deve crescere rapidamente.

La Juventus continua a sbagliare scelte su scelte. Hanno fatto un grosso lavoro con la Next Gen, ma tutti i giovani li hanno dispersi e regalati. Ma allora a che l'hanno fatta a fare la Next Gen? Huijsen, per esempio, è l'apice di tante situazioni. Ci vorrà del tempo. Pensavamo che Spalletti potesse risolvere in minor tempo, ma ci vorrà tempo. La Juventus che prende tre gol in contropiede contro il Sassuolo... Non si è mai visto. Ho vissuto gli anni più difficili della Juventus, ma tirava comunque fuori il famoso corto muso di Allegri, raccoglieva punti sporchi. Il Milan è più avanti ed è giustificabile ciò che sta succedendo.

Non tutti i giocatori sono adatti per Amorim, come Modric. Quando parli di un campione ci vuole rispetto, andava bene con Allegri che giocava in un fazzoletto e dava palloni con saggezza. Ma questo Milan crescerà quando i giocatori capiranno l'allenatore. Sarà un anno di transizione. Juve e Milan dovranno lottare per posizioni fuori dai primi quattro posti: è cambiato il calcio. Devono pensare all'Europa League”.