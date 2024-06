In studio a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così di Nicolò Barella a poche ore da Croazia-Italia. “La leadership è un argomento importante in questa Nazionale. C’è pochissimo storico, come presenze. C’è Donnarumma che è ancora un ragazzino ed è quello che ne ha più di tutti. Anche come gol, Barella è il capocannoniere con 10 gol. Per presenze e gol, lui può essere il leader e lo reputo anche il più bravo di tutti. Tranne Donnarumma, questa Nazionale non ha uno storico ecco”, le sue dichiarazioni.