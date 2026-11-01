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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così della sconfitta dell'Inter nel derby:

"La frase che dice Chivu, che è un gruppo che ha vinto tanto e non sempre c'è quell'attenzione che serve, quella frase è la più pericolosa di tutte. Se è entrata quella, se è entrato questo vermettino nella pancia che mangia per conto tuo è complicato. Detto tutto, l'Inter è in media 90 punti a campionato.

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Ci sono troppi gol subiti, l'Inter dominava, ora segna tanto ma non domina perché spesso deve rimontare. In questo campionato sono partite forte tante squadre, la presenza della Lazio ha cambiato le proporzioni altrimenti si vedeva l'Inter davanti di 10 punti a Napoli e Juventus, 2 delle 3-4 sfidanti, è comunque davanti a Roma e Como, aspettiamo però l'Inter vibra meno dello scorso anno"