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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Stramaccioni ha parlato così degli errori difensivi dell'Inter nel derby contro il Milan:

"Analizzando le gare, non solo il derby, l'Inter ha avuto tanti approcci in cui ha preso gol ma anche è andata in difficoltà come con la Roma e con il Napoli a tratti. Questo, deduco, arriva da un'attitudine che può essere stata introdotta dalla ricerca della qualità che Chivu ha iniziato nella scorsa stagione. Non è una questione di valori, l'Inter ha fatto la sua partita nel primo tempo ma non tutte le partite che parti 0-2 le recuperi poi.

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Sul secondo gol Carlos Augusto è lento a leggere, ad altissimi livelli un gol così non puoi prenderlo. Bisseck che decide di non marcare Pulisic sul primo gol… Dice 'tanto la prendo io', in area di rigore due metri non li puoi andare a nessuno, lì devi marcare. Dopo pochi minuti poi casca lo stadio, c'è anche l'inerzia con cui hai a che fare poi. Bisseck lo vede, è in ritardo e non ci arriva più. Marca a zona arretrando velocemente però è in ritardo e c'è il gol"