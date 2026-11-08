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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così di Inter dopo la vittoria contro il Como:

Getty Images

"A me sembra evidente che da tanti anni all'Inter parlano tutti la stessa lingua, dal punto di vista tecnico e di gioco che ha esaltato tutti. Non ce n'è uno che in questo modo di giocare viene sacrificato. Con l'ingresso pieno di Spence, ha anche trovato una simmetria in campo, il rendimento di Spence fa crescere anche quello di Barella, ora è più pericolosa. Thuram l'ha trascinata, ha dato alla partita un senso di interezza che altri non sapevano vivere. Quando racconteremo la stagione dell'Inter, al di là di come andrà, dovremo ricordarci di questo, dell'autunno di Thuram, sono anni che parla la stessa lingua, basta poco per capirsi, dal punto di vista tattico ma non solo"