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Buchanan si prende la scena. Il canadese ex Inter sta vivendo un momento d’oro con tre gol di fila, decisivi in due delle ultime tre partite.

Reti ‘pesanti’ tra campionato e Champions League, che hanno consentito al Sottomarino Giallo di portare a casa punti preziosi.

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I gol di Buchanan

Il gol all’80’ che ha sbloccato lo 0-0 con il Getafe per dare al Villarreal una vittoria iper necessaria, il gol dello 0-1 al Camp Nou dopo 5 minuti, pomeriggio infausto poi chiuso dal Sottomarino Giallo affondato per 3-2 in rimonta dal Barça, l’unico gol di Slavia-Praga-Villarreal che ha dato alla squadra di Iñigo Perez 3 punti fondamentali che permettono di continuare a sognare il playoff di Champions. In mezzo anche il gol nel 4-1 del Canada Guatemala nella Nations League della Concacaf.

“Sono 4 centri in 5 partite per uno che gli ultimi 3 gol li aveva fatti il 6 dicembre, l’8 marzo e il 2 maggio” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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Una storia difficile

Buchanan e il dramma del padre

“Sinceramente io ho fiducia in un numero assai limitato di persone" ha detto Buchanan al New York Times. Timido, riservato, schivo. "Io sono ‘flashy’, vistoso, solo in campo".“Ci sono cammini che ti segnano, ci sono bambini che la vita mette alla prova quando dovrebbero solo pensare a giocare: il padre di Tajon è morto quando lui aveva 7 anni, la sua esistenza di emigrante giamaicano è proseguita con l’adorata mamma Geraldine e uno zio”.

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Il sogno del ‘soccer’

Quando la carriera sembrava finita…

“Buchanan ha trovato un’altra figura paterna in Chrys Chrysantou, uno dei suoi primi allenatori al quale a 15 anni ha chiesto di portarlo con sé dall’Ontario al Colorado per provare a cacciare il sogno del soccer. Chrys aveva trovato lavoro lì e Tajon sentiva che senza di lui poteva finire male nella vita, e che se aveva una possibilità di far carriera nel calcio era solo sotto l’ala protettiva del suo coach quasi padre. Aveva ragione, ed è andata bene: New England Revolution, Bruges, Inter, Villarreal, la nazionale e il Mondiale”.“Tajon è riservato, tiene per sé stesso emozioni e sensazioni, parla poco, sorride timidamente e raramente, ma ascolta, osserva e cerca di dare spazio alla sua creatività quando è in campo, lì sulla fascia destra. Solo che le cose non sempre seguono il percorso desiderato. Si è rotto una gamba in nazionale quado era all’Inter, e ha pensato che la sua carriera fosse finita, o almeno arenata”.

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Il retroscena sulla scuola

“Nulla è mai stato facile nella vita e nel percorso di Buchanan. Quando lo chiamarono all’università di Syracuse per offrirgli una borsa di studio visto che a livello di college stava spaccando, Tajon dovette fare in 6 mesi il programma di studio di un anno e mezzo. Non aveva mai studiato, si tuffò nei libri per continuare a giocare a calcio. Attitudine, impegno, serietà. E la fiducia nel prossimo offerta col contagocce, a chi se la merita davvero. Ora Tajon ha fiducia in sé stesso. E si vede. I pensieri bui arrivati nella sua testa a Milano sono stati spazzati via”.