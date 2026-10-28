Il commento di Cacciatore alle parole di Lele Adani su Pastore
VIDEO / Allegri rinuncia al ricorso contro la squalifica: la battuta fa ridere tutta la sala stampa
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Durante la diretta di Sportium Fun, il tecnico ed ex calciatore Fabrizio Cacciatore ha commentato le parole di Lele Adani sulla domanda di Pastore ad Allegri:
"Ormai si è creato un personaggio e va avanti quel personaggio, non parla neanche più di calcio. Faccio davvero fatica ad ascoltarlo. Lui ormai si è creato questo personaggio, gesticola con le mani, fa il prestigiatore... Potrebbe anche non parlare e fare solo i gesti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Sky / Venezia-Inter, Chivu può stravolgere la formazione: oltre Stankovic...
Rassegna stampa
Inter, una scelta di Chivu oggi può condizionare la formazione del derby
Social
Che scintille tra Pedullà e Capuano: "Orfanello di Rocchi", "L'unico che va a cena con..."
Social
La Francesca sulla condanna di Vessicchio: “Difficile riguardi i calendari 2026/27. Le accuse all'Inter
Ultima ora
Viviano: "Adani ha esagerato. Non so se Pastore non abbia avuto coraggio con Allegri ma..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti