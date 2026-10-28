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Durante la diretta di Sportium Fun, il tecnico ed ex calciatore Fabrizio Cacciatore ha commentato le parole di Lele Adani sulla domanda di Pastore ad Allegri:

"Ormai si è creato un personaggio e va avanti quel personaggio, non parla neanche più di calcio. Faccio davvero fatica ad ascoltarlo. Lui ormai si è creato questo personaggio, gesticola con le mani, fa il prestigiatore... Potrebbe anche non parlare e fare solo i gesti".