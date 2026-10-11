Altissima tensione al termine di Cagliari-Juventus. Al fischio finale della partita, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane sono venuti quasi alle mani in campo.

Dopo aver cercato Yerry Mina nel tunnel, al termine del primo tempo, per chiarire quanto accaduto nel primo tempo con Sarr, l’allenatore della Juventus si è scagliato contro il tecnico avversario.

Spalletti-Pisacane, cosa è successo

Al momento della stretta di mano, Pisacane ha fatto pressione sul braccio di Spalletti, che si è arrabbiato.

Il gesto ha innescato un faccia a faccia a distanza sempre più ravvicinata, che stava per terminare in rissa, prima dell’intervento di alcuni membri dei due staff, che hanno evitato lo scontro fisico.

L’arbitro Marcenaro ha optato per la decisione di espellere entrambi gli allenatori, Spalletti e Pisacane.