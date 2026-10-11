La Juventus non va oltre l’1-1 all’Unipol Domus di Cagliari. I bianconeri di Luciano Spalletti rispondono nel secondo tempo al gol di Maldini e portano a casa un punto.

Massolin in campo

La sorpresa nei padroni di casa è la presenza di Yanis Massolin dal primo minuto: per il francese - in campo per 60 minuti - si tratta del debutto in Serie A.

A sbloccare il risultato è Daniel Maldini, che al 20’ firma l’1-0 con una conclusione da pochi passi sull’assist di Mendy.

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All’intervallo tensione tra Spalletti e Yerry Mina, con il tecnico dei bianconeri che prova a spiegarsi con il difensore colombiano dopo alcuni episodi nel primo tempo.

Nella ripresa Spalletti inserisce subito Alajbegovic e Zhegrova e la Juventus reagisce. Dai piedi del bosniaco nasce la rete del pari: cross per Kolo Muani e gol di testa dell’attaccante francese, che poco più tardi fallisce una clamorosa occasione da pochi passi colpendo la traversa.

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Scintille Spalletti-Pisacane

Finisce 1-1, con Spalletti e Pisacane espulsi dall’arbitro Marcenaro dopo essere arrivati quasi allo scontro fisico. La Juventus sale a quota 11, agganciando nuovamente il Como, mentre il Cagliari resta al quarto posto.