"Le verità non le ho, sono supposizioni dall'esterno, ma quando manca l'ossigeno non ragioni più. Ma devi andare alla ricerca del motivo e lo sa solo Simone Inzaghi e il suo staff. O hai lavorato tanto e troppo, e sbagli programmazione, o hai lavorato poco prima. Ma ho visto il Barcellona, che ha giocato più partite dell'Inter, e vediamo come corrono. A noi italiane manca la tecnica individuale. E se poi sei abituato a fare possesso palla e poi fai accelerazioni con la qualità dei tuoi giocatori, arriva un punto che quel ritmo non lo trovi più e vai in crisi.