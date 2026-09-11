Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di VAR e arbitri a margine de Il Tempo delle Donne in Triennale Milano
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Il designatore Daniele Orsato, con la nuova linea arbitrale, "ha avuto un'idea diversa rispetto a come è stata applicato il Var fino ad oggi e in questo momento mi sembra che stia dando dei frutti positivi.
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Direi che per queste prime giornate io approvo quello che sta facendo: mi sembra bene".
Così il presidente del Torino Urbano Cairo a margine de Il Tempo delle Donne in Triennale Milano, evento organizzato dal Corriere della Sera.
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