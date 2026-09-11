VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Scudetto? Lotta a tre. E ho già detto ad Orsato che..."

Il designatore Daniele Orsato, con la nuova linea arbitrale, "ha avuto un'idea diversa rispetto a come è stata applicato il Var fino ad oggi e in questo momento mi sembra che stia dando dei frutti positivi.

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Direi che per queste prime giornate io approvo quello che sta facendo: mi sembra bene".

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Così il presidente del Torino Urbano Cairo a margine de Il Tempo delle Donne in Triennale Milano, evento organizzato dal Corriere della Sera.