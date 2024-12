Trevisani: “Calendari responsabilità di tutti. C’è una sola soluzione”

Il giornalista ha parlato del rinvio di Fiorentina-Inter e di come sarà difficile recuperarla per le tante gare da giocare nella stessa stagione

«Se decidiamo che vogliamo bene a questo sport, teniamocelo un cuscinetto di due tre settimane perché ogni anno, un alluvione, un problema, una cosa come quella accaduta a Bove, o quello che è successo a Joe Barone, può succedere di tutto in una stagione. C'è una sola soluzione, il campionato a 18 squadre. Non vogliono farlo? Allora non si lamentassero. Non puoi stare appeso ai risultati, devi avere una finestra e se non ce l'hai è un problema. Siamo alla 14esima con due rinvii», ha sottolineato il giornalista.