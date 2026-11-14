Sandro Sabatini è intervenuto al podcast Scontro diretto per parlare di Hakan Calhanoglu e della trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter

Matteo Pifferi
Cosa fare con Calhanoglu

Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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In casa Inter uno dei temi d'attualità riguarda i rinnovi di contratto di alcuni giocatori cardine della rosa nerazzurra. Carlos Augusto sembra essere il primo destinato a firmare il prolungamento mentre c'è ancora da discutere con Dimarco, Thuram e Bastoni per i rispettivi rinnovi.

Calhanoglu

Chi invece vive una situazione particolare è Hakan Calhanoglu, unico della rosa ad essere in scadenza di contratto a giugno 2027. Ecco il punto di vista di Sandro Sabatini, intervenuto al Podcast Scontro diretto:

"Occhio, Calhanoglu tenta la Juve. Quando mi dici (a Nicolò Schira, ndr) che l'Inter è la più forte io concordo, lo diciamo da questa estate però l'Inter ha una serie di situazioni interne di rinnovi di contratto che non possono essere sottovalutate o archiviate con un titolo di giornale 'Calhanoglu tutto a posto' e poi passa un mese e non è niente a posto. 'Avviata la trattativa, siamo a buon punto' e poi non è così.

sabatini

calhanoglu rigore inter parma
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Calhanoglu, il rinnovo di Dimarco, tutta questa serie di rinnovi può creare evidentemente qualche problema all'Inter. Cosa farei con Calhanoglu? 6,5 mln più bonus è obiettivamente troppo. E, come da mia vecchia teoria, quelli che prendi a zero poi sono destinati ad essere persi a zero"

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