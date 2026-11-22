Il punto di vista di Massimo Callegari sull'Inter sulle sfide di campionato e Champions ma anche sulla questione rinnovi
VIDEO / Atalanta-Inter, le probabili: Chivu cambia in difesa. Novità a centrocampo
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Massimo Callegari è intervenuto a Sport Mediaset per parlare di Inter, rispondendo ad alcune domande proprio sui nerazzurri:
"Cosa faranno le italiane in Champions? L'Inter fatica ma vince con lo Stoccarda. Chi deve rinnovare per forza l'Inter tra Calha e Thuram? Thuram ma se Calhanoglu accetta il rinnovo di un anno fanno un affare lui e l'Inter"
Come finisce Atalanta-Inter? 2-1 per l'Inter. L'Atalanta è molto meglio di quanto fatto vedere finora ma l'Inter non può fallire"
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