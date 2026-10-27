Presente negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha fatto il punto sul percorso di Milan e Inter a pochi giorni dal derby di sabato. Manca ancora un turno di campionato, ma si avverte già un'aria diversa nei rispettivi ritiri:

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"Il Milan ha un paio di cose dalla sua parte: San Siro che non è nerazzurro, considerando che l'Inter ha perso la sua ultima gara casalinga in campionato addirittura nel derby scorso, e la serie positiva di derby da cui provengono i rossoneri, ben 7. Manca ancora un turno di campionato prima del derby, che ha comunque 4 punti di vantaggio al momento e può gestire meglio la pressione, e l'ampiezza della rosa. I nerazzurri hanno mentalità da squadra infinita anche grazie alla qualità tecnica e anche umana e professionale degli uomini che compongono la rosa. Chi ha avuto meno spazio ha mantenuto grande equilibrio e si è riproposto. A gara in corso questo aspetto può fare la differenza".