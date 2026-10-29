Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...

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La moviola di Gianpaolo Calvarese sul discusso 1-0 segnato ieri dall'Inter a Venezia. Questa l'analisi dell'ex arbitro sull'episodio, direttamente dal suo profilo Instagram:

“Analizziamo il contatto tra Carlos Augusto e Sohm prima del primo gol dell’Inter. Se fosse fallo saremmo all’interno dell’APP, cioè l’azione d’attacco che porta alla rete, per questo il Venezia protesta. A mio giudizio intervenire in APP rappresenta il massimo grado di incidenza del VAR sulla partita. Il fallo deve essere certo al 100% per un intervento del VAR.

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Carlos Augusto inizialmente compie un salto, ma struscia il polpaccio di Sohm poco prima di prendere il pallone. Può essere ritenuto un contatto falloso dall’arbitro sul terreno di gioco, ma a mio giudizio non è sufficiente per portare l’arbitro a una on field review per annullare la rete”.