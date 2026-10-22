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Intervenuto su Youtube al podcast Fischio Finale, Gianpaolo Calvarese ha parlato anche del rigore non assegnato all'Inter contro il Bologna per il contatto tra Marcus Thuram e Matteo Darmian:

"Il rapporto arbitro-calciatore è cambiato rispetto a prima. L'Inter è una squadra molto forte, c'è Schenone che lavora con l'Inter per gli arbitri e cura la parte tecnica, sono molto attenti su questo aspetto.

L'episodio di Thuram con Darmian, giallo per simulazione a Thuram e il VAR non interviene. Se avesse fischiato il rigore, il VAR non sarebbe intervenuto ed è questa la cosa strana della soglia di intervento del VAR così alta. Negli anni scorsi c'era l'assioma tocco = rigore, come Vergara in Genoa-Napoli, sono d'accordo che ora non è più così"