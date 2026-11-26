"Camarda-Pio Esposito? Del giocatore del Milan e del giocatore dell'Inter ha parlato Francesco Letizia sul suo canale youtube. «Per liberare Camarda un po' dalla bambacia del predestinato e dell'essere solo un ragazzino sottolineano che ci sono giocatori in Germania che giocano alla sua età, nel Bayern gioca Karl. È colpa del sistema italiano se siamo convinti che un ragazzo del 2008 non possa giocare in Serie A. Camarda dovrebbe giocare". Così, sul suo profilo youtube Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia e noto tifoso del Milan, ha parlato del giovane giocatore rossonero. E per parlare di lui ha poi fatto un confronto con l'attaccante dell'Inter, classe 2005. I due vengono spesso confrontati.

"Oggi parliamo di Pio Esposito come se stessimo parlando di Harry Kane, lo dico con simpatia nei confronti di Pio Esposito. Ma il giocatore dell'Inter..."... LEGGI IL RESTO DELL'ARTICOLO