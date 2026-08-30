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Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della rivalità Inter-Napoli per lo scudetto: "Allegri riparte dopo il suo unico anno a Milano. Ovviamente non discutiamo la sua carriera di allenatore, però vive innegabilmente un momento particolare. Quando è arrivato a Milano tutti pensavano che riuscisse a portare il Milan in Champions e a fare un grande campionato importante: l’ha fatto per tre quarti di stagione, poi non so cosa sia successo, ma la squadra non ha più giocato né per lui né per la maglia.

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Non va dimenticato, però, che Allegri in carriera è stato sempre pragmatico, sapeva fare gol e sapeva far vincere i giocatori con la sua mentalità, con un tipo di gioco dove c’è attenzione difensiva e attenzione al posizionamento nella propria metà campo, per poi ripartire.In questa idea di calcio ha sempre cercato di mettere in evidenza anche le capacità individuali dei giocatori: con lui l’individualità doveva esprimersi.

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Il giocatore doveva mostrare ciò di cui è capace. Adesso va in una squadra che ha avuto un allenatore di un certo livello, come è stato Conte, e deve portare le sue idee a giocatori che già conosce da avversari. Deve tirare fuori qualcosa in più che gli possa permettere di essere il pericolo maggiore per l’Inter in campionato, ma soprattutto deve mettere a punto una squadra che possa fare bella figura in Champions. I giocatori li ha, ho visto che sta cercando di recuperarne psicologicamente alcuni – da De Bruyne ad altri che erano già lì –, e credo che sotto questo aspetto riuscirà sicuramente".