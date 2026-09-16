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Fabio Capello durissimo sul Milan dopo il ko in Europa League contro il Benfica per 2-0. Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore a Sky Sport:

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“Se giochi senza Rabiot e Pulisic ma metti Hutchinson e Cisse, che non puntano e non vanno in profondità è difficile. Amorim parla di pressing e recupero in attacco: loro sono stati aggressivi, nel Milan non si è visto questa sera. Non si è visto niente di nuovo in questo Milan: grandi problemi a livello difensivo. Non si sono qualificati per la Champions perché non sanno difendere. Questa sera l’abbiamo visto ogni volta che l’avversario è partito in contropiede: non sanno trovare la giusta misura nel difendersi.

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Ci sono tanti giocatori che giochicchiano, non c’è un’apertura elaborata o veloce, un cambio di campo. È un Milan che giochicchia. L’Inter poi è l’unica squadra in Italia che gioca con 2 punte: ma è possibile che si sono tutti dimenticati che si può giocare con due punte?”, si è interrogato Capello.