L'analisi di Fabio Capello verso l'impegno in Champions League dell'Inter contro lo Stoccarda di stasera: queste le parole dell'ex allenatore alla Gazzetta dello Sport. "Siamo però soltanto a metà della giornata e questa sera tocca a Inter e Roma: per quanto riguarda i nerazzurri, contro lo Stoccarda è fondamentale che la squadra di Chivu non si senta bella, che non si senta brava e che stia più attenta in tutti i momenti della partita. Perché – lo abbiamo visto contro l’Atalanta - ha dei momenti di amnesia che in Champions League non si possono accettare: l’allenatore deve lavorare molto su questo. In tutto l’inizio di stagione ci sono stati diversi momenti in cui i calciatori dell’Inter dormivano per metà partita e poi si svegliavano a recuperare il risultato, adesso mi sembra invece che qualche volta non stiano molto attenti e c’è da fare attenzione perché in Champions la qualità è alta.

Quella vista con l’Atalanta è un’Inter che sa essere pericolosa perché ha qualità, ma allo stesso tempo non gioca con quella tensione e quella cattiveria che serve per portare a casa i risultati. A questo proposito è fondamentale che l’allenatore parli al gruppo e lo stesso deve fare qualche leader dello spogliatoio.

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Attenzione anche all’infortunio di Calhanoglu: era il direttore d’orchestra e adesso serve trovare un sostituto. Un calciatore che sicuramente non potrà fare quanto fatto da Calhanoglu - uno dei tre migliori registi al mondo -, ma che comunque cerchi di coordinare il centrocampo: con Calhanoglu tutti sapevano come muoversi, con un altro bisognerà ripassare i movimenti. In ogni caso, i problemi dell’Inter sono in difesa", le sue parole.