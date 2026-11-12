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Fabio Capello, nel suo commento di oggi per La Gazzetta dello Sport, si è soffermato su Italia-Francia in programma stasera al Meazza. Qui le sue considerazioni:

"Mentre aspetto Italia-Francia di questa sera, ho ancora in mente la bella partita che gli Azzurri hanno sfoggiato in Francia, con grande personalità. Lì, da loro, la nostra Nazionale mi era piaciuta parecchio e a San Siro mi aspetto di vedere una squadra con la stessa personalità, che giochi un calcio aggressivo. Ho soprattutto notato che comincia a esserci l’orgoglio della maglia, la determinazione su ogni pallone, la voglia di soffrire quando c’è da farlo e la voglia di aiutare il compagno.

Finalmente si inizia a intravedere lo spirito di squadra, che avevamo perso: è tantissima roba . (Non accenno a un calcio “piacevole” perché è un aggettivo che va utilizzato con attenzione, dal momento che spesso viene usato in maniera impropria...). E soprattutto parliamo di Italia-Francia, una partita sempre speciale. Negli ultimi anni, proprio mentre noi ci siamo persi, loro hanno fatto degli ottimi risultati. Sono passati vent’anni dalla finale del Mondiale del 2006 e loro hanno perso ben poche partite...".

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