Intervenuto su Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così l'episodio del rigore concesso ai nerazzurri per il fallo su Barella
VIDEO / Barella: "Cambi? È una cosa paradossale. Quando guardo la panchina penso..."
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L'Inter ha chiuso il primo tempo avanti 3-0 contro il Genoa. Prima il gol di Lautaro su assist di Diouf, poi il raddoppio di Thuram e infine il rigore procurato da Barella e segnato da Sucic.
Akanji: "Stoccarda? Ogni partita proviamo a migliorare. E se Chivu vuole..."
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