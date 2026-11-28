VIDEO / Barella: "Cambi? È una cosa paradossale. Quando guardo la panchina penso..."

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L'Inter ha chiuso il primo tempo avanti 3-0 contro il Genoa. Prima il gol di Lautaro su assist di Diouf, poi il raddoppio di Thuram e infine il rigore procurato da Barella e segnato da Sucic.

Akanji: "Stoccarda? Ogni partita proviamo a migliorare. E se Chivu vuole..." Intervenuto su Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così l'episodio del rigore concesso ai nerazzurri: "Il rigore di Barella molto molto leggero. Ayroldi lo fischia, il Var non lo toglie. Sbaglia l’arbitro di campo".