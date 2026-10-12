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Quanto è cresciuta l'Inter in questi anni? Tanto, come dimostra anche la partenza stagionale. Massimo Caputi, presente negli studi di Sky Sport, si è soffermato in particolare su un aspetto dei nerazzurri di Cristian Chivu:

Getty Images

"Carlos Augusto e Bisseck sono due giocatori cresciuti tanto, il primo ha la peculiarità che può ricoprire due ruoli, mentre l'altro è proprio un perno della difesa. Si vede da questi giocatori che l'Inter è diventata più forte, gli 'altri' hanno un anno in più di maturità e crescita che è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno l'Inter, per come è cambiata rispetto a un anno fa, mi sta dando l'impressione che si stia allenando per la Champions League".