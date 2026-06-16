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Caressa: “Allegri a Napoli proverà a fare calcio offensivo. E il cazzeggio creativo…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha commentato la scelta del Napoli di affidare la panchina ad Allegri dopo l'addio di Conte:
"L'impegno profuso di De Laurentiis è andato in una direzione, adesso prende Allegri perché, dopo quanto speso l'anno scorso, non può fare un'altra rivoluzione. L'anno scorso ha speso un sacco di soldi. Ha detto: aspetta, prima di fare un'altra rivoluzione, prendiamo Allegri, perché è bravo, è stato, prima di quest'anno, il più bravo di tutti a mettere insieme i giocatori che ha perché così non devo fare un'altra rivoluzione. Ho uno capace di mettere in campo la forza della squadra, questo è un ragionamento intelligente per non dover cambiare tutto. Allegri proverà a rimettere in piedi lo spogliatoio ma non sarà una rivoluzione, è in grado di gestire una situazione del genere.
Secondo me Allegri giocherà a 4 dietro e proverà a giocare un calcio più offensivo, secondo me dice di no ma le polemiche sul suo modo di giocare l'hanno toccato e influenzato in alcune scelte. Lui parla del cazzeggio creativo, di uscire e andare al bar con gli amici per parlare di altro per farsi venire delle idee è una cosa che deve praticare questa estate, un po' di cazzeggio creativo per uscire da un loop mentale di cui è diventato un po' prigioniero"
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