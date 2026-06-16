"L'impegno profuso di De Laurentiis è andato in una direzione, adesso prende Allegri perché, dopo quanto speso l'anno scorso, non può fare un'altra rivoluzione. L'anno scorso ha speso un sacco di soldi. Ha detto: aspetta, prima di fare un'altra rivoluzione, prendiamo Allegri, perché è bravo, è stato, prima di quest'anno, il più bravo di tutti a mettere insieme i giocatori che ha perché così non devo fare un'altra rivoluzione. Ho uno capace di mettere in campo la forza della squadra, questo è un ragionamento intelligente per non dover cambiare tutto. Allegri proverà a rimettere in piedi lo spogliatoio ma non sarà una rivoluzione, è in grado di gestire una situazione del genere.