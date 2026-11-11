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CARESSA

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Intervenuto su Youtube, Fabio Caressa ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Como: "C'è una cosa che mi piace moltissimo di Chivu: la capacità di reazione. Se la squadra ha capacità di reazione e l'ha dimostrato in questi due anni è perché è l'allenatore che riesce ad infondere il pensiero giusto. Questo è indiscutibile. Ma non solo. Si vede che Chivu è uno molto attento all'analisi delle partite, tutti gli allenatori sono ma Chivu in particolare. Sarei curioso di studiare bene e in maniera approfondita il suo staff perché vedo un cambiamento profondo e i numeri lo confondano"

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