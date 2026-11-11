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Poco Como e tanta Inter nell'ultima sfida di campionato al Meazza, con i nerazzurri che hanno schiantato i lariani per 2-0 coi gol di Esposito e Thuram.

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BordoCAM, rubrica settimanale di DAZN, ha riportato un piccolo siparietto tra Cesc Fabregas e Federico Dimarco durante il secondo tempo del match.

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Su un fallo fischiato per l'Inter la palla finisce a Fabregas, che non è d'accordo col fischio, e ironicamente dice a Dimarco: "Era quasi fallo eh". Poi all'arbitro: "Uno per noi eh... Siamo a San Siro, si vede che siamo a San Siro". Poi lo spagnolo se la ride con Dimarco.