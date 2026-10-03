Â«Oggi ce la tiriamo una cifra. Una settimana fa, dopo la sconfitta contro il Belgio, leggevamo articoli dei soliti soloni che dicevano che l'Italia non poteva ricrescere con Mancini, che era tutto sbagliato, che il disastro chiamava disastro e noi ci esprimevamo in maniera diversa, dicendoci che non potevamo aspettare nulla dopo due giornate e che soprattutto chi Ã¨ chiamato a commentare per mestiere deve analizzare una situazione in maniera obiettiva senza prese di posizioni personali, bisogna fare attenzione a non farsi prendere dall'emotivitÃ e pensando piÃ¹ a lungo termine. Adesso Ã¨ facile scrivere grande Italia, ma l'avete massacrati cinque giorni prima. Cinque minuti in piÃ¹ e la vincevamo. Si vede una continuitÃ di squadra. Su Mancini si puÃ² pensare quello che si vuole, ma poco dopo con lui i giocatori acquisiscono fiducia in loro stessi. L'allenatore fa questo e Mancini lo sa fare nel breve periodoÂ». CosÃ¬ Fabio Caressa a Radio Dee Jay, su Football Club, ha parlato del pari dell'Italia contro la Francia.

Foto postata sui social da Sebastiano Esposito

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«Ho una domanda sulla chiave dei motivi per cui il calcio italiano va in difficoltÃ . Come cavolo Ã¨ possibile che un giocatore con la tecnica di Sebastiano Esposito e uno con la forza di Kayode non solletichino le attenzioni delle big italiane che prendono un branco di pippe all'estero? In mano a che queste decisioni sono state? Chi ha avuto in mano le sorti di queste squadre?Â», ha aggiunto il telecronista.

(Fonte: Radio Dee Jay)