"Io introdurrei un'altra regola: prima che il pallone superi la metà campo, il portiere non può usare i piedi più di una una o due volte, è diventato un po' come quando potevano prendere il retropassaggio con le mani. Incomincia a diventare insopportabile che il portiere tocchi la palla più dell'attaccante. Toglierei poi l'espulsione definitiva, la partita non si gioca più, l'abbiamo visto anche con la Nazionale contro il Belgio. Metterei l'espulsione a tempo per falli gravi, 5 o 10 minuti di espulsione, così cambia ma almeno non rende irreversibile la partita.