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Intervenuto su Youtube, Fabio Caressa ha parlato del Como dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro prima della sosta:

"Il Como a me piace moltissimo, Fabregas avrà una carriera veramente straordinaria perché ha idee, capacità di analisi, cambiamento, non si intestardisce nelle cose, questo poniamolo come base. Però, ragazzi, il doppio impegno, per chi non lo ha ancora affrontato, è una cosa pesante psicologicamente e come energia. Non è un caso che il Como perde due partite prima della sosta, quando c'è un cambio mentale che tu cerchi di combattere, vinci 9-1, ti manca un km e pedali meno forte.

Fabregas ha detto che l'Inter è più forte ed è vero ma ha accennato anche una cosa che sta diventando un fattore. Occhio perché vedrete che ne parleranno nelle prossime settimane perché San Siro e l'Olimpico sono un po' in difficoltà, non sono belli e la palla scorre male, questo sarà un tema, l'aveva tirato fuori Gattuso e l'ha accennato anche Fabregas pur non cercando alibi, per chi ha una circolazione palla veloce può essere un problema.

Il campo può aver influenzato ma sicuramente ha influenzato anche il 9-1, gliel'ho detto a Fabregas e lui mi ha detto che può essere. Quando vinci 9-1 tutto il mondo parla di te, entri nella storia ed è ovvio che poi quell'emozione te la porti per più giorni e sei meno preparato per la partita dopo che è quella prima della sosta, per qualcuno è anche la prima volta in Nazionale, nel percorso del Como ci sta alla grande. Anche Nico Paz in queste partite un po' si specchia, il colpo di tacco in più, la giocata meno concreta, meno corsa dietro l'uomo, meno pressione, meno recupero alto"