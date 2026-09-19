Tre volte sotto due a zero, contro la Roma per i nerazzurri sarà una gara "importante per gli umori", secondo quanto sostiene il giornalista
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Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, ha parlato di Roma-Inter: "Non decisiva, ma decisiva sicuramente per gli umori ma l'Inter deve mettersi a posto dietro", ha sottolineato.
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Sonnolenza Inter«Non capisco - ha aggiunto - l'approccio sonnolento. È come se l'Inter deve cambiare ad un certo punto marcia, dopo questi approcci sonnolenti. È andata due a zero per due volte consecutive sotto, ci sono partite che ha recuperato. Diciamo che quando le squadre avversarie sono in grandi condizioni atletiche a inizio partita l'Inter si deve sporgere per attaccare, reggono l'urto e ripartono. Ma poi l'Inter soffoca le squadre avversarie e questa è una cosa importante».
Il Milan di Amorim«Amorim? Se dici che i giocatori che hai non hanno caratteristiche per il tuo gioco puoi anche andare a casa. Non mi ha fatto un'ottima impressione in questo avvio. Non puoi sapere che Rabiot non può giocare in certe posizioni altrimenti significa che non lo hai mai visto giocare. Li alleni tutti i giorni, non puoi non sapere certe cose. Viene da condizioni difficili al Manchester United e ho seri dubbi, vediamo. Ma non è possibile che Gonzalo Ramos non tocchi palli in una partita, qualcosa non va», ha detto invece sul Milan e sull'allenatore rossonero dopo la sconfitta subita contro il Benfica in Europa League.
(Fonte: Radio Dee Jay)
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