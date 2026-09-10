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Sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha commentato l'inizio di stagione dell'Inter e la partita vinta in rimonta col Napoli:

L'Inter ha proseguito sulla stessa linea. Secondo me, con grande consapevolezza, vogliono fare un passo in avanti in Europa. Perché? Perché a livello di immagine del club e di brand, cosa che conta molto, per esempio, se tu hai un fondo alle tue spalle, perché il fondo non ha come obiettivo solamente l'Italia, ma è il modo per aumentare poi ovviamente i suoi introiti. Se l'obiettivo è in Europa, un passo in avanti lo deve fare necessariamente l'Inter. E ha preso dei giocatori che glielo permettono. Parlando con tutti gli ex campioni con i quali ho avuto la fortuna di lavorare, ho capito anche un'altra cosa, cioè ho capito che magari l'inserimento di giocatori inglesi, per esempio Spence, che ancora non sta bene, Curits Jones, tutti questi tipi di giocatori non ti aumentano solamente il ritmo partita, non ti aumentano solamente l'intensità in campo nei novanta minuti, ma è molto probabile che te la aumentino anche, per esempio, in allenamento. E quindi ti abituino a dei ritmi di gioco e a un'intensità che da noi era sconosciuta, che ti permette poi di fare quel passo in avanti.

L'Inter è sulla falsariga dell'anno scorso, Bergomi lo sottolinea sempre, quindi è una squadra che deve portare la palla da quella parte, perché non ha tanti giocatori per l'uno contro uno, riesce a verticalizzare. Continua secondo me a crescere a livello di pressing e quindi a portare una squadra un po' più avanti. Questo per le caratteristiche a partire anche dai difensori, può aprirti la possibilità di rischiare un po' più dietro, come è successo con il Napoli. Perché lì basta un errore e magari la velocità di base di qualche difensore non ti permette poi il recupero immediato. Però è un rischio che, se vuole crescere a livello di gioco e anche a livello europeo, Chivu deve prendere, lo sa benissimo e lo sta facendo dimostrando anche lui di essere non solo un ottimo allenatore ma una persona intelligente, che poi è la base del lavoro che si fa, conta la cultura e intelligenza, oltre poi al genio e al talento.