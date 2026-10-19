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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna:

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"L'Inter continua a fare le rimonte, questo funziona in Italia e un po' meno in Europa come abbiamo visto. Quando ti sporgi in avanti per cercare di recuperare, in Europa rischi di prendere altri gol come successo per esempio col Bruges. Ci sono dei dati preoccupanti: l'Inter va sotto nel 57% delle gare e soprattutto prende gol nella prima mezz'ora. Bergomi mi ha dato una spiegazione tattica e lo dicono anche i numeri: Chivu sta provando a far giocare la difesa più alta, cercando di pressare di più e questo comporta che la squadra si esponga di più al contropiede ed è per questo che prende più gol.

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Ad inizio partita le avversarie stanno bene, hanno gamba ed è consequenziale che la squadra rischi di subire gol. Questa cosa va aggiustata: se parti sempre sotto, non è detto che anche in Italia tu riesca a recuperare. Un atteggiamento più prudente nei primi minuti anche in Italia ed uscire poi alla distanza potrebbe essere di aiuto. Chivu ha dimostrato di avere grande preparazione e grande intelligenza, troverà un compromesso. D'altro canto l'Inter produce tantissimo dal punto di vista offensivo e sta avendo tantissimo dagli attaccanti. Stanno segnando tutti, Thuram, Bonny e Lautaro che ora è infortunato, in percentuale un po' meno Pio che fa un lavoro diverso"