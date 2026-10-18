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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Bologna:

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"Ieri abbiamo visto la differenza tra la Serie A e la Champions. L'Inter ha fatto un primo tempo inguardabile, sbanda, ha amnesie, reagisce col gol di Thuram e gioca un secondo tempo da Champions in Serie A perché ha una panchina da Champions, le riserve sarebbero titolari in quasi tutte le altre squadre di Serie A. Entra Bonny che mette il timbro, entra Carlos Augusto che fa una partita straordinaria, entrano Calhanoglu, Mkhitaryan e Diouf al posto di un deludente Luis Henrique e la storia cambia.

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L'Inter non è fuori dalla Champions: col Bruges ha giocato una partita allucinante, in Italia è come lo scalatore che dà 2 km di vantaggio, tu sei più bravo di lui in salita e recuperi. Ci sono due indizi che fanno una prova: vai sotto e recuperi. L'Inter non straccerà il campionato perché la Roma ha confermato di avere gioco, identità e un attaccante di scorta, Castro, forte"