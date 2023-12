Caressa: “Inter vittoria col Lecce senza il leader emotivo. Thuram-Arnautovic…”

Fabio Caressa, durante la puntata del 'Club' che è andata in onda dopo la partita tra Inter e Lecce, ha parlato di quanto si è visto a San Siro e di un giocatore in particolare. Assente tra l'altro, per infortunio. «Continua ad essere in testa e continua lotta con la Juve. Le due squadre sembrano superiori nettamente rispetto alle altre squadre e di errori ne hanno fatti poco», ha detto sul campionato.