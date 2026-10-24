GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A Radio Deejay durante Deejay Football Club si è parlato di Inter. Fabio Caressa ha espresso qualche dubbio sui nerazzurri:

"Voglio dire una cosa sull'Inter: sembra che questa fragilità sia diventata un po' cronica, non so se è una cosa che Chivu riuscirà tanto a risolvere. Se si sporge in avanti, rischia di prendere sempre gol. Con lo Shakhtar ha giocato in maniera intelligente perché non si è esposta ma allora devi giocare più indietro e allora crei meno. Non so, mi sembra di difficile soluzione questo dilemma chivuiano"

Getty Images

Caressa sposta il focus sul mercato: "Tutti i nuovi arrivi non stanno dando niente. Rispetto all'anno scorso che la vedevo 10 categorie avanti, qualche dubbio ce l'ho. La Roma e il Como ma molte altre squadre possono metterla in difficoltà nella partita secca rispetto all'anno scorso. Resta la favorita ma il distacco rispetto alle altre mi sembra meno clamoroso di prima"