Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Della prima uscita dell'Italia di Mancini ha parlato il giornalista Fabio Caressa su Radio Deejay:

"Secondo me è giusta la reazione emotiva dei tifosi. Abbiamo presente a che livello abbiamo iniziato questa avventura, ma cosa vi aspettavate che in due allenamenti diventasse campione del mondo? Romano manco sapeva di essere italiano fino a 5 giorni fa pensavate diventasse Rodri. Aspettiamo.

Mi ha preoccupato la fragilità difensiva del primo tempo. Alcune cose non le capisco, Di Lorenzo mi piace ma hai Kayode e si può provare lui. Il primo tempo è stata una gran confusione, nel secondo qualcosina si è visto. Tonali, io qualche dubbio: un po' di personalità la devi mettere in campo. Sembra quasi dica: io sono in Premier... Nel corso delle 4 partite vedremo dei miglioramenti, sono abbastanza convinto. Della Nations League, chi se ne frega?