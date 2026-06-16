L'analisi di Fabio Caressa sulla scelta della Juventus di prendere Carnevali in dirigenza al posto di Comolli

Matteo Pifferi Redattore 16 giugno - 21:30

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha commentato così la rivoluzione in casa Juventus, con l'allontanamento di Comolli e l'arrivo di Carnevali:

"Già qualche settimana fa intravedevo un cambio e mi sembra che le ultime scelte della Juventus vadano in questa direzione. C'è una vera e propria rivoluzione, quasi una rivolta del calcio contro il gioco messo in secondo piano rispetto al trading. C'è una rivolta contro gli affaristi, c'è una rivolta contro il cercare di dominare il mercato con numeri, algoritmi e senza stare dietro l'allenatore.

C'è una rivolta tra universi e orizzonti. Da una parte l'orizzonte economico, del trading, del compro questo giocatore a 0 per poi rivenderlo. Ora si è capito che questa strada non porta da nessuna parte, la prima a fare così è stata la Roma che ha cambiato orizzonte.

La Juve, cambiando Comolli, ha detto 'abbiamo preso giocatori inutili spendendo un sacco di soldi', c'è stato un palese fallimento del mercato Juve e per questo è stato mandato via. L'orizzonte di Spalletti è strategico ed è legato al pallone, al calcio"