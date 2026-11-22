Fabio Caressa spiega perché non è stato dato il rosso a Davide Zappacosta in occasione del rigore concesso all'Inter per il fallo di mano del difensore. Queste le parole del giornalista a Sky Sport:

“È stato stabilito questo e ve lo dico con certezza: non è stato considerato deliberato l’intervento di Zappacosta. Fallo di mano c’è perché è scomposto da ma non c’è la volontà di evitare un gol. Per questo solo giallo. Il rigore è anche sul primo tocco di mano. Ho la certezza che questa è stata l’interpretazione dell’arbitro e del Var. Chi mi scrive? Non vi preoccupate. Noi siamo molto sicuri di questo”.