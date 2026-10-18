A Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno elogiato il blocco italiano dell'Inter.
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A Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno elogiato il blocco italiano dell'Inter. “L’Inter ha un blocco italiano, non è un caso che vinca da quando c’è e c’è da quando è arrivato Marotta che prima lo aveva alla Juve il blocco italiano”.
Queste invece le parole di Beppe Bergomi: “Infatti l’importanza del blocco c’è, l’Inter del Triplete aveva un grande blocco argentino. È il presidente Marotta che ha voluto il blocco italiano. E penso che anche Carnevali lo vorrà ora alla Juventus”.
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