GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

A Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno elogiato il blocco italiano dell'Inter. “L’Inter ha un blocco italiano, non è un caso che vinca da quando c’è e c’è da quando è arrivato Marotta che prima lo aveva alla Juve il blocco italiano”.

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Queste invece le parole di Beppe Bergomi: “Infatti l’importanza del blocco c’è, l’Inter del Triplete aveva un grande blocco argentino. È il presidente Marotta che ha voluto il blocco italiano. E penso che anche Carnevali lo vorrà ora alla Juventus”.