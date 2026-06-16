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Caressa: “Milan e Juve hanno capito ora una cosa che l’Inter ha capito da anni e cioè…”

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Su Youtube, Fabio Caressa ha parlato delle big italiane e di come stanno cambiando modo di lavorare sul mercato
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato delle big italiane e di come stanno cambiando modo di lavorare sul mercato:

"Lo vedete adesso come fanno le squadre? Le squadre che funzionano hanno la società che lavora insieme all'allenatore. Certo che poi l'allenatore deve far giocare bene i giocatori che la squadra gli dà ma la società non va a prendere dei giocatori così per ragioni diverse dalla capacità tecnico-tattica, non li va a prendere perché poi è sicura di rivenderli per farci dei soldi. Li va a prendere perché sono funzionali all'obiettivo e all'orizzonte determinato. Eccola la rivoluzione. Per anni non è stato così. Si andava alla ricerca delle occasioni, perché poi tanto li rivendevi, facevi crescere i giovani e poi li rivendevi subito per poi avere a disposizione dei soldi per prendere quelli più pronti. Ora è cambiato tutto.

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Adesso hai più interesse a farteli crescere in casa i giocatori per averli più inseriti nel contesto. Questo è il primo passo verso la sana rivoluzione che deve fare il nostro calcio. Sono contento che le nostre big l'hanno capito, anche se in un modo drammatico visto che è arrivato dopo il fallimento sportivo, dico Milan e Juve. L'Inter l'ha capita già da anni: è vero che ha avuto allenatori, prima Inzaghi e Chivu, che hanno saputo fare con quello che gli hanno dato. Beppe Bergomi dice che sono stati più bravi che forti. Certo che sono stati bravi però si è stabilito quelli che erano i mezzi a disposizione, la spesa era limitata perché bisognava mettere a posto i conti però Ausilio e Marotta hanno preso giocatori funzionali al progetto.

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Poi magari non tutti hanno reso come avrebbero dovuto ma certamente erano un laterale sinistro se ti serviva un laterale sinistro, delle punte se dovevi migliorare sulle punte. Non è che prendi un laterale perché comunque è un'occasione di mercato: è un progetto diverso. L'Inter lo fa da anni, la Roma e la Juve sono sulla strada per farlo e anche il Napoli ha fatto lo stesso, ora cambia progetto dopo l'addio di Conte"

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