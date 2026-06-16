Su Youtube, Fabio Caressa ha parlato delle big italiane e di come stanno cambiando modo di lavorare sul mercato

Matteo Pifferi Redattore 16 giugno - 12:59

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato delle big italiane e di come stanno cambiando modo di lavorare sul mercato:

"Lo vedete adesso come fanno le squadre? Le squadre che funzionano hanno la società che lavora insieme all'allenatore. Certo che poi l'allenatore deve far giocare bene i giocatori che la squadra gli dà ma la società non va a prendere dei giocatori così per ragioni diverse dalla capacità tecnico-tattica, non li va a prendere perché poi è sicura di rivenderli per farci dei soldi. Li va a prendere perché sono funzionali all'obiettivo e all'orizzonte determinato. Eccola la rivoluzione. Per anni non è stato così. Si andava alla ricerca delle occasioni, perché poi tanto li rivendevi, facevi crescere i giovani e poi li rivendevi subito per poi avere a disposizione dei soldi per prendere quelli più pronti. Ora è cambiato tutto.

Adesso hai più interesse a farteli crescere in casa i giocatori per averli più inseriti nel contesto. Questo è il primo passo verso la sana rivoluzione che deve fare il nostro calcio. Sono contento che le nostre big l'hanno capito, anche se in un modo drammatico visto che è arrivato dopo il fallimento sportivo, dico Milan e Juve. L'Inter l'ha capita già da anni: è vero che ha avuto allenatori, prima Inzaghi e Chivu, che hanno saputo fare con quello che gli hanno dato. Beppe Bergomi dice che sono stati più bravi che forti. Certo che sono stati bravi però si è stabilito quelli che erano i mezzi a disposizione, la spesa era limitata perché bisognava mettere a posto i conti però Ausilio e Marotta hanno preso giocatori funzionali al progetto.

Poi magari non tutti hanno reso come avrebbero dovuto ma certamente erano un laterale sinistro se ti serviva un laterale sinistro, delle punte se dovevi migliorare sulle punte. Non è che prendi un laterale perché comunque è un'occasione di mercato: è un progetto diverso. L'Inter lo fa da anni, la Roma e la Juve sono sulla strada per farlo e anche il Napoli ha fatto lo stesso, ora cambia progetto dopo l'addio di Conte"