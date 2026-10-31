«Serviva una Federazione unita, sono tutti divisi. Con queste divisioni c'è il rischio che poi si dica è la Federazione piuttosto che di un altro. Si ritorna indietro e se le cose devono stare così, meglio nessuna soluzione e due anni di commissariamento. È tutto sui nomi ma nessun programma visto». Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, ha parlato del momento della FIGC con Malagò che è riuscito ad avere ottenere il quorum come candidato della Lega Serie A. Ma sono 11 i club con lui, ce ne sono altri che vireranno su Galliani.

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Zazzaroni, suo collega e co-conduttore del programma Football Club, ha aggiunto la sua: «L'AIC e l'Assocalciatori hanno preso una posizione ridicola. Hanno devastato Malagò dal primo momento. Ha fatto degli errori per carità, ma lo hanno devastato, prima il tesseramento, poi il commissariamento che ha dovuto accettare. È Marotta che in questo momento sta trascinando queste cose, con Percassi, ma più Marotta... poi torneranno a parlare di Marotta League, ma ognuno subisce quello che ha combinato. L'AIC e l'Assocalciatori comunque restano in una posizione ridicola. Avete registrato? Perfetto, questo è per voi. Non contano un ca** e prendono sempre posizioni di merda. Piuttosto evitassero di mandare i giocatori a chiedere scusa sotto le Curve. Chiedo scusa ma sono molto arrabbiato e sono volgare».

(Fonte: Radio Dee Jay)